Спасатель рассказал, могла ли семья Усольцевых укрыться в пещере

Спасатель Киселев: Усольцевы могли укрыться от холода в одной из пещер

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла укрыться в одной из пещер. Таким мнением с aif.ru поделился спасатель и альпинист Денис Киселев.

«Температура в пещерах может быть где-то около плюс-минус 0 градусов, то есть намного лучше, чем снаружи в осенне-зимний период. Именно поэтому наши предки использовали их как укрытие от ветра, от осадков, от холодов. И с точки зрения, что Усольцевы могли скрыться в одной из таких, чтобы не замерзнуть, вполне вероятно», — объяснил специалист.

Однако он отметил, что Усольцевы могли провести в пещере лишь непродолжительное время. Спасатель также назвал счастливым случаем то, что семья могла найти подходящее укрытие.

При этом, по мнению Киселева, если Усольцевы намеренно отправлялись к конкретному объекту, чтобы исследовать его, то они бы рассказали об этом заранее.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев пошел в поход вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью. Семья шла сторону горы Буратинка в Красноярском крае, однако 28 числа перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

17 ноября спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров, расположенную в 4 километрах от поселка Кутурчин. В краевом подразделении уточняли, что специалисты осмотрели все ходы и три грота, но признаков пребывания семьи там не обнаружили.

