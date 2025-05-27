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Ученые назвали настоящую цену бессонных ночей для женщин после родов

SLEEP: главная проблема молодых мам — не количество сна, а его прерывистость
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Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых раскрыла настоящую цену бессонных ночей для женщин после родов. Специалисты выяснили: самое изнурительное для молодых мам — не столько недосып, сколько невозможность поспать без пробуждений. Работа опубликована в журнале SLEEP.

В исследовании приняла участие 41 женщина в возрасте от 26 до 43 лет, ставшие матерями впервые. Они предоставили данные со своих носимых устройств (Fitbit), отслеживающих сон, начиная с одного года до родов и в течение первого года после.

В первую неделю после рождения ребенка средняя продолжительность сна у участниц составила всего 4,4 часа в сутки, тогда как до беременности она была 7,8 часов. Но особенно тревожит не это: самый длинный непрерывный отрезок сна сократился с 5,6 до 2,2 часов. Более того, почти каждая третья мама (31,7%) не спала более суток подряд в первые дни после родов.

Постепенно общее количество сна росло: до 6,7 часов в неделю 2–7 и до 7,3 часов в неделю 8–13. Однако даже к концу третьего месяца длинные непрерывные отрезки сна так и не вернулись к «добеременным» показателям — максимум 4,1 часа за раз.

«Самым поразительным стало именно резкое снижение непрерывного сна, — объяснила автор исследования доктор Тереза Лиллис, клинический психолог и преподаватель Университета Раша в Чикаго. — Несмотря на то, что по общему количеству часов мамы почти возвращаются к норме уже через пару месяцев, структура сна остается нарушенной. Именно это объясняет постоянную усталость, даже при, казалось бы, достаточном сне».

Ученые предупредили, что прерывистый сон может быть одним из факторов риска послеродовой депрессии и других проблем со здоровьем, и предлагают изменить подход к помощи молодым матерям.

Исследование также ставит под сомнение популярный совет «дремать, когда дремлет малыш». Вместо этого, как подчеркивает Лиллис, стратегии должны быть направлены на обеспечение хотя бы одного длительного отрезка непрерывного сна в сутки.

Ранее был назван неожиданный фактор риска развития рака у женщин.

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