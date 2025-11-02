Названы правила хранения овощей в городской квартире

Для сохранности овощей зимой их нужно хранить отдельно от фруктов на застекленном балконе. При этом корнеплоды нельзя мыть перед закладкой на зиму: эта процедура повреждает их естественный защитный слой. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

После выкопки морковь, как и другие культуры, следует ненадолго подсушить — примерно в течение пяти часов. Главная задача при хранении — не дать овощам завянуть. При этом герметичная упаковка не подходит: она нарушает нормальный газообмен, не позволяя продуктам «дышать». В результате в упаковке быстро накапливается конденсат, и овощи начинают гнить, пояснил ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

«Интересно, что слегка подвядшая свекла считается самой вкусной для любых блюд — нежной, сладкой и более ароматной. Многие хозяйки, чтобы она усилила вкусовые свойства, достают ее из хранилища за три-четыре дня до использования и держат в тепле, например, около батареи», — добавила ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова.

Эксперт добавила: что на балконе или лоджии свеклу нужно хранить в ящиках, припудрив древесной золой или мелом — это создаст щелочную среду, препятствующую развитию гнилостных бактерий. Оптимальная температура для хранения — от +2 до +4 °C

Специалисты ПНИПУ отметили, что одна из типичных ошибок — неправильная сортировка овощей по размеру. Крупную и мелкую морковь или картофель лучше употребить в пищу первыми, так как они хуже хранятся и быстрее начинают портиться.

«Категорически запрещено мыть корнеплоды перед закладкой на зиму: это разрушает их естественную защиту. Важно обеспечить вентиляцию и регулярно проверять запасы, удаляя поврежденные экземпляры — это предотвратит распространение плесени и гнили», — подчеркнул Фаустов.

По словам Комбаровой, нельзя хранить овощи рядом с фруктами. Последние выделяют газ этилен, который ускоряет созревание, прорастание и старение растительных продуктов. Под его воздействием овощи теряют упругость и начинают портиться. Особенно активно этилен выделяют яблоки и груши, поэтому их следует держать отдельно.

