В Белоруссии умершего пособника нацистов признали виновным в геноциде

Верховный суд Белоруссии признал умершего пособника нацистов Александра Ермольчика виновным в геноциде в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, Ермольчик, будучи участником, а затем и руководителем Хойникского подразделения вспомогательной полиции, умышленно убил не менее 246 человек, среди них как минимум 37 детей, а также пытался лишить жизни еще не менее восьми человек.

Уточняется, что суд вынес умершему в 1980-х годах Ермольчику обвинительный приговор без назначения наказания.

До этого сообщалось, что Верховный суд Белоруссии признал пособника нацистов Семена Серафимовича виновным в геноциде белорусского народа. Суд установил, что в ходе 14 карательных операций Серафимович лишил жизни не менее 4 144 человек, включая свыше 620 детей. Также среди его преступлений числится уничтожение не менее 3 736 человек в Мирском гетто. Судом он был признан виновным без назначения наказания ввиду смерти. Свидетелями по делу Серафимовича выступили 54 человека, слушания по его делу проходили с 6 февраля по 28 марта. Семен Серафимович умер 7 августа 1997 года в Великобритании. Во время Великой Отечественной Войны он перешел на сторону нацистов.

Ранее в Белоруссии признали виновным в геноциде умершего пособника нацистов Катрюка.