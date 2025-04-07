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Россиянам назвали способ, который поможет избавиться от целлюлита

Специалист Светлова: массаж с медом поможет избавиться от целлюлита
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Depositphotos

Массаж с медом поможет стать стройнее и избавиться от целлюлита. Об этом Pravda.Ru рассказала массажист по лицу и телу Светлана Светлова.

По ее словам, процедура также расслабит мышцы, избавит от токсинов, улучшит кровообращение, ускорит обмен веществ, повысит эластичность кожи. Она уточнила, что она особенно эффективна при наличии целлюлита, лишних килограммов, растяжек и морщин. Светлова уточнила, что массаж желательно делать курсом.

«Сколько витаминов в меде, можно прям устать перечислять. Процедура эта первое время болезненная, но на самом деле идет такой хороший лимфодренаж, вибрация, что улучшает кровообращение, включаются процессы, направленные на очищение организма, на вывод токсинов, лишней жидкости и лишних килограммов», — подчеркнула массажист.

Врач-эндокринолог, диетолог сети «Клиника Фомина» в Уфе Александр Калинченко до этого рассказал «Газете.Ru», что массаж никак не помогает избавиться от лишних килограммов. По его словам, локального похудения не существует. Массаж только улучшает лимфодренаж и отток жидкости, но не может «растворить» жир механически, добавил он.

Ранее врач объяснила, почему целлюлит у мужчин встречается крайне редко.

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