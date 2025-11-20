На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о секретной функции в посудомоечной машине

Pravda.Ru: режимы сушки в посудомоечной машине избавят от капель на посуде
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

Специальные режимы сушки в посудомоечной машине помогут избавиться от разводов и капель на посуде, они могут называться «Extra Dry», «Dry+», «Pro Dry», «Extended Dry» или «Повышенная сушка». Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Специалисты уточнили, что данная функция может увеличить продолжительность или интенсивность процесса сушки и уменьшить количество влаги на чистой посуде. Данная кнопка может располагаться на передней панели или среди дополнительных настроек.

«Включение расширенного режима сушки решает сразу несколько из этих проблем — посуда прогревается дольше, остатки влаги исчезают почти полностью», — отметили в сообщении.

Австралийские ученые из Университета Квинсленда до этого выяснили, что обычная мойка пластиковых контейнеров в посудомоечной машине приводит к попаданию в сточные воды миллионов микро- и нанопластиковых частиц. Один цикл работы посудомоечной машины с пластиковой посудой выбрасывает около 920 тысяч микрочастиц пластика. В масштабах одного домохозяйства это составляет до 33 млн частиц в год. Хотя общая масса этого пластика невелика – около 6 мг на человека в год (четверть веса рисового зерна), кумулятивный эффект миллионов домов вызывает обеспокоенность экологов.

Ранее сообщалось, что компактная посудомойка Xiaomi получила функцию управления со смартфона.

