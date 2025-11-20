В Минтрансе посоветовали не запрещать СИМ в регионах

«Ъ»: в Минтрансе советуют не запрещать, а развивать СИМ в регионах

Минтранс посоветовал не запрещать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), а развивать их. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замминистра транспорта РФ Алексея Шило.

В письме Шило чиновникам рекомендуется содействовать» развитию сервисов аренды СИМ, не создавать для этого избыточные административные барьеры.

«Вместо запретов господин Шило советует субъектам «создавать условия для безопасного и комфортного использования СИМ путем интеграции в транспортную систему городов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Минтранс просит регионы до 25 декабря 2025 года предоставить информацию «о состоянии развития правового регулирования использования СИМ». В частности, в жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных зонах необходимо обеспечить возможность передвижения СИМ, а для их стоянки можно использовать велопарковки.

13 ноября депутаты «Новых людей» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесли в Госдуму инициативу, запрещающую курьерам передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам, так как это представляет опасность для пешеходов.

Депутаты подчеркивают, что в России наблюдается тревожный рост числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Так, за прошлый год их количество увеличилось на 42,8% до 4426 аварий, жертвами которых стали 54 человека и еще 4591 получил ранения.

Ранее в России предложили проводить краш-тесты электросамокатов.