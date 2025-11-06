На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке педагог предложил школьнице деньги за фото без одежды и попал под суд

На Камчатке учителя осудили за непристойную переписку со школьницей
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

26-летний работник музыкальной школы стал фигурантом уголовного дела за отправку несовершеннолетней фото непристойного характера. Об этом сообщает Петропавловск-Камчатский городской суд.

По данным следствия, он общался с девушкой и знал, что ей нет 18 лет. Молодой человек отправлял ей порнографические материалы.

Помимо этого, он предложил пострадавшей за деньги отправить ему фото и видео, на которых она будет без одежды. Школьница согласилась.

Спустя некоторое время мужчина также отправил несколько непристойных роликов знакомому, таким образом распространив их.

Во время обыска у педагога нашли технику, в памяти которой обнаружили более 8000 материалов порнографического характера, в том числе и с несовершеннолетними.

Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, педагог не сможет заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними.

Ранее педагогам в Свердловской области запретили прикасаться к ученикам.

