Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе в декабре

Последняя рабочая неделя 2025 года будет состоять из двух рабочих дней, рассказал РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН (Российского университета дружбы народов) Петр Петкилев.

Он сообщил, что праздничное 5 января перенесли на 31 декабря, а после этого начнутся новогодние каникулы. По этой причине на последней неделе года россияне будут работать только в понедельник и вторник, 29 и 30 декабря.

«Работодателям также следует помнить, что закон прямо говорит о том, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад», — отметил эксперт.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Петкилев добавил, что регионы могут вводить дополнительные нерабочие дни с учетом религиозных праздников или иных значимых дат. Так, в Калмыкии определят отдельную дату для праздника Зул (название переводится с калмыцкого языка как «лампада», праздник приурочен к кончине тибетского ламы Чже Цонкапы; в этот день жители региона зажигают в домах лампады).

В России уже утвержден производственный календарь на следующий год. Нас ждут 12-дневные новогодние каникулы и еще несколько длительных выходных. Сколько рабочих и праздничных дней в 2026 году, как мы отдыхаем на майские и ноябрьские праздники, когда выгоднее всего брать отпуск и какие нюансы нужно учитывать при шестидневном рабочем графике и посменной работе — в материале «Газеты.Ru».

