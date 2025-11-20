На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам дали советы, какие грибы добавить в рацион с наступлением холодов

Нутрициолог Попкова: грибы помогут поддержать иммунитет в период холодов
Depositphotos

С наступлением холодов наш рацион требует особого внимания, и грибы становятся идеальным продуктом для поддержки организма. Их важно внедрять в питание не только из-за уникального вкуса, но и как функциональный продукт, способный обогатить рацион ценными нутриентами, особенно в период, когда свежих местных овощей становится меньше. Это прекрасный способ разнообразить меню и поддержать здоровье естественным путем, рассказала «Газете.Ru» Ирина Попкова, практикующий нутрициолог, медицинский редактор и эксперт компании Biogena.

«Грибы исторически всегда были важной частью рациона в нашей стране, особенно в период длительных постов и суровых зим. Их заготавливали в огромных количествах — сушили, солили, мариновали. Эта традиция не случайна: грибы — ценный источник белка, по питательной ценности их часто сравнивают с мясом. Кроме белка, они содержат селен, калий, цинк и являются отличным источником витамина D, который критически важен для работы иммунной системы, обмена веществ, поддержания стабильного настроения», — объяснила она.

Так, сушеные грибы, заготовленные летом и осенью, сохраняют до 100% своей питательной ценности. Имеет смысл добавлять их к привычным гарнирам, например, к гречке или перловке, чтобы обогатить блюдо белком.

«К счастью, сегодня не обязательно ждать сезона. В магазинах круглый год доступны свежие шампиньоны и вешенки, которые особенно богаты витамином D. Также на полках появилось большое разнообразие экзотических грибов, таких как еноки и шиитаке, которые тоже можно смело добавлять в супы и горячие блюда. Но я всегда советую по возможности отдавать предпочтение проверенным продуктам местного происхождения», — отметила нутрициолог.

Важно помнить, что грибы, благодаря хитину, считаются тяжелой пищей, поэтому их не стоит переедать.

«Но при умеренном потреблении, примерно 100 г в готовом виде на один прием пищи в день допустимо. В этом случае они проявляют свои пребиотические свойства, поддерживая микрофлору кишечника, а значит и иммунитет», — считает она.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать безопасные грибы на рынке.

