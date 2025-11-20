Назван самый популярный у россиян вкус жвачки

Аналитики компании АТОЛ проанализировали обезличенные данные продаж жевательной резинки и выяснили, какие вкусы россияне выбирают чаще всего в 2025 году. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Согласно исследованию, лидером продаж остается жевательная резинка со вкусом мяты — на нее приходится 42% всех покупок. На втором месте — классическая жвачка «Бубль-Гум» с долей 19%. Замыкает тройку вкусов арбуз, доля которого составляет 10% от общего объема продаж.

Далее по популярности следуют виноград и клубника — по 6%, фруктовая жевательная резинка — 5%, а ягодная — 4%. На все остальные вкусы, включая лимон, апельсин, вишню и экзотические варианты, приходится около 8% рынка.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 13,6 млн чеков за январь — октябрь 2024 и 2025 годов.

