Россиянам рассказали о пользе жвачки для зубов

Жевательная резинка способна не только освежить дыхание, но и оказать положительное воздействие на стоматологическое здоровье. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, врач-стоматолог и глава Профессионального общества гигиенистов стоматологических России Олесь Шевченко.

Ученые из Российского университета медицины провели масштабное исследование, в ходе которого оценили влияние применения жевательной резинки на состояние рта, а также пломб у подростков и молодых людей. В исследовании приняли участие 80 человек в возрасте от 14 до 24 лет, каждый из которых ранее лечил кариес. Специалисты пришли к выводу: ежедневное применение жвачки без сахара положительно сказывается на общем состоянии рта, не вызывая раздражения слизистой и не оказывая негативного влияния на пломбы.

«Жевание минимум трех подушечек без сахара каждый день на протяжении месяца способно улучшить уровень гигиены рта: с удовлетворительного до хорошего. Жевательная резинка служит для этого отличным инструментом, ведь частые жевательные движения увеличивают скорость слюноотделения. Омывая зубы, слюна помогает избавляться от остатков пищи и нейтрализовать кислотность во рту после еды», — объяснил доктор Шевченко.

В свою очередь, распространенный миф о том, что жевание резинки представляет опасность для людей с пломбами, также был изучен и опровергнут.

«При клинической оценке было доказано, что жвачка не оказывает негативного действия на реставрацию зуба — нарушение целостности пломбы может произойти только из-за ее некачественной установки. Такая пломба может «выпасть» во время любого приема пищи», — рассказал эксперт.

По словам стоматолога, жевательную резинку без сахара можно жевать не только людям с пломбами: она будет полезна всем, так как оказывает профилактический эффект снижения вероятности развития кариеса.

«Использование жевательной резинки без сахара снижает содержание вредоносных бактерий во рту, например streptococci mutans, избыточное количество которых приводит к возникновению кариеса. Стимулируя активное слюноотделение, жвачка участвует в процессе реминерализации эмали, сохраняя зубы здоровыми. Слюна насыщает эмаль минералами, такими как кальций и фосфат, восстанавливая поверхность зубов и делая ее более устойчивой к воздействию бактерий, а значит, снижает вероятность появления кариеса», — поделился Шевченко.

Также эксперт напомнил, что, несмотря на доказанную пользу жевательной резинки без сахара для профилактики кариеса, она не может заменить полноценный регулярный уход. Ежедневная индивидуальная гигиена полости рта: чистка зубов, использование ершиков или зубной нити для очищения межзубных промежутков и плановые визиты к стоматологу-гигиенисту остаются основными способами поддержания здоровья и красоты зубов на долгие годы.

