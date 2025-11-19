Крымчанина будут судить за съеденных собак

В Крыму мужчина расправился с домашним животными и употребил их пищу. Об этом сообщили в МВД республики.
Жительница села Головановка Белогорского района обратилась в полицию после того, как стала свидетелем жестокого обращения с животными со стороны своего односельчанина.
Инцидент произошел на территории домовладения 55-летнего мужчины и попал на видео. Очевидцы требовали, чтобы он прекратил свои действия, но в ответ живодер лишь угрожал людям применить насилие и к ним.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. На допросе мужчина признался, что разделал туши принадлежавших ему собак и употребил их в пищу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее живодеры порезали и обожгли кошку в Ярославле.