Крымчанина будут судить за съеденных собак

Живодер из Крыма съел мясо своих питомцев на глазах у односельчан
Telegram-канал МВД Крым

В Крыму мужчина расправился с домашним животными и употребил их пищу. Об этом сообщили в МВД республики.

Жительница села Головановка Белогорского района обратилась в полицию после того, как стала свидетелем жестокого обращения с животными со стороны своего односельчанина.

Инцидент произошел на территории домовладения 55-летнего мужчины и попал на видео. Очевидцы требовали, чтобы он прекратил свои действия, но в ответ живодер лишь угрожал людям применить насилие и к ним.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. На допросе мужчина признался, что разделал туши принадлежавших ему собак и употребил их в пищу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее живодеры порезали и обожгли кошку в Ярославле.

