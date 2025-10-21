На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Живодеры порезали и обожгли кошку в Ярославле

В Ярославле живодеры порезали и обожгли кошку
Shutterstock/Naviya

В Ярославле ищут живодеров, которые издевались над домашней кошкой. Об этом сообщает «Твитрегион».

Все началось с того, что кошка, которую хозяева подобрали с улицы и вылечили, в какой-то момент ускользнула из квартиры и не вернулась с прогулки. До этого животное, если убегало, то возвращалось практически сразу.

Вечером того же дня кошка самостоятельно пришла домой с тяжелыми травмами. По словам хозяев, у питомицы были порезаны уши, имелись ожоги химического или термического характера, а также побритый бок с порезами, возможно, от бритвы.

Владельцы предполагают, что все случилось в районе от гипермаркета «Глобус» до дома №5 на улице Сахарова и в сторону леса на Красноборской улице.

Ранее россиянин-живодер издевался над собакой, подвесив ее на веревке.

