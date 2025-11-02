На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мексике сошел с рельсов и взорвался состав с топливом

Поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся в мексиканском штате Идальго
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В муниципалитете Тепетитлан мексиканского штата Идальго сошел с рельсов перевозивший топливо поезд, после чего произошел взрыв и крупный пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство инфраструктуры, коммуникаций и транспорта Мексики (SICT).

«Сегодня утром в зоне Тепетитлана… произошел инцидент с участием грузового поезда, находящегося в эксплуатации и под концессией компании Ferromex. На место прибыли службы экстренной помощи для оказания помощи одному пострадавшему», — рассказали в ведомстве.

По данным мексиканского агентства регулирования железнодорожного транспорта, инцидент произошел во время запланированного рейса состава. После схода одного из вагонов, перевозившего горючие материалы, случился взрыв, вызвавший пожар.

Густой столб дыма, образовавшийся в результате ЧП, был виден большом расстоянии от места происшествия. Впоследствии в Тепетитлан прибыли не только медики, но и подразделения гражданской обороны, для обеспечения безопасности периметра в районе пожара, расположенного в малонаселенной зоне.

Ранее в Мексике произошел взрыв в магазине.

