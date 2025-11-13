Россиянин проломил матери череп из-за замечания о его подруге

В Кировграде мужчину осудили за избиение матери из-за нелюбви к его подруге

В Свердловской области мужчину осудили за нападение на мать. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Кировграде. По версии следствия, 65-летняя мать фигуранта была недовольна подругой сына, о чем рассказала ему. В ответ мужчина четырежды ударил родительницу по голове и лицу.

После этого женщина попыталась прекратить конфликт и уйти, но сын догнал ее и снова избил. Когда пострадавшая упала, он стал пинать ее ногами.

«После нанесения ударов осужденный помощь потерпевшей не оказал, покинув место преступления», – рассказали в ведомстве.

Медиков россиянке вызвали соседи. Пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга, перелом свода основания черепа и другие тяжелые травмы.

В отношении ее сына возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сам фигурант вину признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, их он проведет в ИК общего режима.

