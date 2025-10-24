Взрослый сын напал на родителей, отобравших у него кредитную карту

В Калифорнии мужчина расправился с родителями, которые помешали ему тратить деньги. Об этом сообщает KTLA.

Инцидент произошел в феврале 2019 года после того, как 27-летний Кэмден появился в отеле Marriott и стал тратить деньги, используя кредитную карту отца. Когда тот заблокировал кредитку, мужчина начал отправлять родителям гневные сообщения, а они настояли на его возвращении домой.

11 февраля Кэмден встретился с отцом и напал на него с ножом, а позже ударил мать металлической статуэткой и нанес ножевые ранения домработнице. Затем он отправился на шопинг и потратил сотни долларов на секс-игрушки.

Известно, что в декабре 2018 года родители Кэмдена, Ричард и Ким Николсон, настояли на его лечении в психиатрической клинике, а за несколько недель до трагедии стали замечать странности в поведении сына. Он употреблял наркотики, стероиды, смотрел много порнографии и обращался в эскорт-услуги.

Американец сообщил о произошедшем в полицию, заявив при этом, что действовал в целях самообороны. На этой неделе суд присяжных признал 34-летнего мужчину виновным по трем пунктам обвинения. Его могут отправить либо в тюрьму без возможности условно-досрочного освобождения, либо в психиатрическую больницу, если экспертиза подтвердит диагноз — шизоаффективное расстройство.

