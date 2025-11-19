На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша предъявила заочные обвинения украинцам за подрыв железной дороги

Польша угрожает украинцам пожизненным заключением за подрыв железной дороги
Владимир Астапкович/РИА Новости

Польская прокуратура предъявила заочные обвинения двум гражданам Украины в подрыве железнодорожного пути, который использовался для перевозки военных грузов НАТО на Украину. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Пшемыслав Новак на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

По данным следствия, украинцы Александр К. и Евгений И. организовали диверсию на критически важном участке железнодорожной инфраструктуры. В случае доказательства вины обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

17 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. По данным правоохранителей, повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября.

В тот же день произошел еще один случай — повреждения были зафиксированы на железнодорожной линии Варшава — Люблин.

18 ноября премьер-министр Польши Туск сообщил, что правоохранительные органы страны установили личности подозреваемых в совершении трех диверсий на польской железной дороге. По словам главы правительства, речь идет о двоих «гражданах Украины, сотрудничающих с Россией». Оба после совершения диверсий покинули Польшу, выехав в Белоруссию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт заявил, что за диверсией на ж/д путях в Польше могут стоять спецслужбы страны.

