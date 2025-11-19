ВОЗ предложила восполнить нехватку медиков с помощью ИИ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать искусственный интеллект для компенсации глобальной нехватки медицинских кадров. Согласно данным ВОЗ, к 2030 году дефицит медработников достигнет 11 миллионов человек, передает ТАСС.

Согласно статистике ВОЗ, около 4,5 миллиардов людей в мире не имеют доступа к базовой медицинской помощи. В Европейском регионе ситуация с внедрением технологий остается неравномерной: только 4 из 50 стран разработали национальную стратегию использования ИИ в здравоохранении, а менее четверти государств проводят обучение медицинских работников работе с искусственным интеллектом. При этом 64% стран уже применяют ИИ для диагностики заболеваний. Основными препятствиями для wider внедрения называются правовая неопределенность и финансовые ограничения.

«Мы находимся на пороге революции ИИ в здравоохранении, которая обещает решить эти проблемы», — заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Эксперты подчеркивают необходимость этичного и безопасного внедрения технологий, а также важность международного сотрудничества, поскольку искусственный интеллект не признает государственных границ.

5 ноября директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что в России необходимо внедрить обучение врачей работе с искусственным интеллектом, причем особенно важно уделить внимание старшему поколению специалистов, которые не владеют такими навыками.

Ранее сообщалось, что Apple превратит iPhone в персонального ИИ-врача.