На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВОЗ предложила восполнить нехватку медиков с помощью ИИ

ВОЗ предложила решать проблему нехватки медперсонала путем внедрения ИИ
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать искусственный интеллект для компенсации глобальной нехватки медицинских кадров. Согласно данным ВОЗ, к 2030 году дефицит медработников достигнет 11 миллионов человек, передает ТАСС.

Согласно статистике ВОЗ, около 4,5 миллиардов людей в мире не имеют доступа к базовой медицинской помощи. В Европейском регионе ситуация с внедрением технологий остается неравномерной: только 4 из 50 стран разработали национальную стратегию использования ИИ в здравоохранении, а менее четверти государств проводят обучение медицинских работников работе с искусственным интеллектом. При этом 64% стран уже применяют ИИ для диагностики заболеваний. Основными препятствиями для wider внедрения называются правовая неопределенность и финансовые ограничения.

«Мы находимся на пороге революции ИИ в здравоохранении, которая обещает решить эти проблемы», — заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Эксперты подчеркивают необходимость этичного и безопасного внедрения технологий, а также важность международного сотрудничества, поскольку искусственный интеллект не признает государственных границ.

5 ноября директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что в России необходимо внедрить обучение врачей работе с искусственным интеллектом, причем особенно важно уделить внимание старшему поколению специалистов, которые не владеют такими навыками.

Ранее сообщалось, что Apple превратит iPhone в персонального ИИ-врача.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами