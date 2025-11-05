На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российских врачей хотят отправить на курсы по работе с ИИ

Эпидемиолог Фаворов: врачей нужно обучить работе с искусственным интеллектом
Depositphotos

В России необходимо внедрить обучение врачей работе с искусственным интеллектом, причем особенно важно уделить внимание старшему поколению специалистов, которые не владеют такими навыками. Это даст огромный эффект для развития медицины, заявил в интервью RT директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов.

«Надо сделать курсы для врачей по использованию нового инструмента. Потому что сейчас очевидно, что глупые люди используют его по-глупому, а умные люди — по-умному. А для того чтобы помочь всем группам, надо обязательно провести обучение людей…», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что многим хорошим врачам сейчас по 70 лет – такие специалисты обладают огромным опытом, обширными знаниями, но при этом редко владеют современными технологиями. Важно помочь им разобраться и научить пользоваться этим инструментом, в частности – объяснить, как нужно ставить вопросы, на что обращать внимание, отметил Фаворов. Этот, по его мнению, даст «огромный эффект».

Говоря о важности таких курсов, специалист напомнил, что многие ИИ используют неправильно. Так, например, если спросить его о выдуманном методе лечения, то он найдет мнимые доказательства о его эффективности, так как такие лже-доказательства опубликованы, а именно на основе данных в сети нейросеть формирует свои ответы. Если говорить с ИИ будет профессионал, такие ситуации можно предотвратить, заключил эксперт.

До этого гендиректор компании Mymeet.ai Федор Жилкин рассказал, что с января по июнь 2025 года врачи стали в 3,2 раза чаще использовать искусственный интеллект при онлайн-консультировании пациентов. По его словам, благодаря ИИ средняя продолжительность медицинского приема уменьшилась с 49,2 минуты в феврале до 32,8 минуты в июне (-33%). ИИ они применяют не для постановки диагнозов, а для автоматизации рутинных задач, таких как сбор анамнеза и оформление заметок. Это позволяет снизить нагрузку, сократить продолжительность консультаций и при этом уделить больше внимания самому пациенту, пояснил Жилкин.

Ранее стало известно о появлении ИИ, который будет бороться с медицинскими фейками.

