Мужчина ограбил магазин, когда у продавца случился сердечный приступ

Неизвестный ограбил алкогольный магазин в США, когда у продавца случился сердечный приступ. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 25 октября в магазине Bins & Barrels в Портленде, когда 53-летний Джейсон Хэй находился за прилавком. Из-за внезапной остановки мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол.

Пока сотрудники и другие покупатели пытались помочь ему, один из посетителей воспользовался ситуацией и украл из магазина около $800.

О пропаже денег стало известно лишь на следующий день, когда работники магазина отсмотрели записи с камер. Полиция Портленда пока не установила личность подозреваемого вора и продолжает расследование.

Джейсона экстренно госпитализировали, врачи ампутировали пациенту правую ногу из-за тромба, но спасти его не смогли. Как рассказала сестра мужчины, ее брат был единственным кормильцем для своей жены и 15-летнего сына, а на работе всегда старался запомнить каждого посетителя.

