На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина ограбил магазин, когда у продавца случился сердечный приступ

Американец ограбил магазин, когда у продавца произошла остановка сердца
true
true
true

Неизвестный ограбил алкогольный магазин в США, когда у продавца случился сердечный приступ. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 25 октября в магазине Bins & Barrels в Портленде, когда 53-летний Джейсон Хэй находился за прилавком. Из-за внезапной остановки мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол.

Пока сотрудники и другие покупатели пытались помочь ему, один из посетителей воспользовался ситуацией и украл из магазина около $800.

О пропаже денег стало известно лишь на следующий день, когда работники магазина отсмотрели записи с камер. Полиция Портленда пока не установила личность подозреваемого вора и продолжает расследование.

Джейсона экстренно госпитализировали, врачи ампутировали пациенту правую ногу из-за тромба, но спасти его не смогли. Как рассказала сестра мужчины, ее брат был единственным кормильцем для своей жены и 15-летнего сына, а на работе всегда старался запомнить каждого посетителя.

Ранее в Перми молодые люди дважды напали на одного и того же мужчину и ограбили его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами