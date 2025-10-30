На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Перми молодые люди дважды напали на одного и того же мужчину и ограбили его

Юноши дважды избили и ограбили жителя Перми и попали на видео
true
true
true

Двое юношей из Перми дважды избили одного и того же мужчину и украли деньги. Видео с нападением опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь».

В сентябре этого года молодые люди 2004 и 2007 года рождения остановили прохожего в центре Перми и потребовали отдать принадлежащие ему денежные средства. Мужчина отказался, после чего один из нападавших нанес ему телесные повреждения и забрал имеющиеся деньги.

Позже потерпевший случайно встретился с нападавшими в супермаркете. Там они снова избили и ограбили жертву. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

В итоге подельников задержали по подозрению в хулиганстве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ (грабеж).

«Проверяется причастность подозреваемых к совершению иных преступлений. По местам жительства фигурантов проведены обыски, опрашиваются свидетели и очевидцы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее чемпион мира по джиу-джитсу обезвредил вора в метро.

