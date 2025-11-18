На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Открыт мощный механизм долгосрочной защиты от вирусов

Cell: иммунные клетки кишечника формируют стойкую иммунную защиту от вирусов
Wikimedia Commons

Исследователи из Университета Торонто доказали, что иммунные клетки кишечника могут быстро и эффективно вырабатывать антитела IgA, обеспечивающие длительную защиту от вирусов. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Антитела IgA концентрируются в слизистых оболочках дыхательных путей и пищеварительного тракта и выделяются с биологическими жидкостями, такими как слюна и слезы. Они важны для борьбы с инфекциями на раннем этапе, но после завершения острого периода заболевания их уровень быстро снижается.

Ученые использовали мышиную модель ротавирусной инфекции и выяснили, что выработка IgA в кишечнике происходит через нетипичный путь: часть вируса обходит обычный этап активации Т-клеток, что позволяет быстрее формировать антитела. Также выяснилось, что такие IgA сохраняются в организме как минимум 200 дней после первичного заражения, обеспечивая продолжительную защиту даже после того, как вирус был уничтожен.

«Реакция IgA была поразительно продолжительной: со временем антитела усиливались и хорошо распознавали вирус. Вероятнее всего, уникальная анатомия кишечника и богатое микробное сообщество способствуют столь стойкому иммунному ответу», — отмечает профессор Джен Гоммерман, старший автор работы.

Результаты работы подтверждают потенциал пероральных вакцин для защиты от респираторных вирусов, включая грипп и SARS-CoV-2, хотя их создание связано с трудностями. Лаборатория Гоммерман также изучает, как существующие вакцины, вводимые инъекционно, можно адаптировать для стимуляции выработки IgA.

«Мы теперь знаем, какие сигналы критически важны для активации иммунных клеток и можем использовать эти знания для разработки более эффективных препаратов», — говорит Гоммерман.

Ранее ученые выяснили, как клетчатка помогает иммунитету бороться с раком.

