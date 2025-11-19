На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян совершают крупные покупки осознанно

Freepik

Около 74% россиян перед тем, как совершить покупку крупной техники или электроники, изучают отзывы и характеристики товаров, придерживаясь принципа оптимальной выгоды. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные исследования, проведенного проектами «Мои финансы» НИФИ Минфина России совместно с «Финансы Mail.ru».

Согласно исследованию, 75% участников опроса перед крупной покупкой изучают тесты и отзывы, которые влияют на их решение еще до позода в магазин. При этом 52% респондентов предпочитают откладывать деньги на такие покупки заранее, чтобы избежать необходимости брать кредит. И только 8% опрошенных готовы взять кредит, если вещь им нужна в ближайшее время.

Помимо этого, 94% респондентов заявили, что срок службы товара является для них важным или главным фактором, при этом 37% готовы платить большую сумму за долговечность.

В ходе опроса эксперты также выяснили, что лишь 7% респондентов систематически сдают свою старую технику на утилизацию, а другие 14% избавляются от нее вместе с обычным мусором.

Кроме того, при поломке устройств 25% опрошенных предпочитают сразу приобретать новую технику, не рассматривая ремонт как альтернативу. А 45% респондентов проводят детальный анализ перед принятием решения.

Ранее стало известно, сколько россиян ждут распродаж ради совершения покупки.

