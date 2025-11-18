Названы причины отсутствия следов семьи Усольцевых в лесу

Следы семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, могли быть стерты дождями и снегом. Об этом aif.ru рассказал знаток тайги и опытный походник Алексей Тайганавт.

По мнению эксперта, в том, что никаких следов семьи не было найдено, нет ничего удивительного.

«Потеряться в красноярской тайге и в том районе, где исчезли Усольцевы, несложно, и осуществлять поиски тоже там непросто. Особенно в межсезонье. И то, что не нашли никаких следов пропавших, еще не говорит о том, что их не было. Учитывая погодные условия — дожди и снег — думаю, они могли быть просто стерты», — объяснил он.

Тайганавт добавил, что поиски Усольцевых начались лишь спустя два дня после их исчезновения. Специалист отметил, что был упущен самый горячий и важный период — первые сутки, когда семья перестала выходить на связь. По его словам, именно в это время реально найти пропавших при поисках меньшего масштаба.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход. Семья направлялась сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но 28 числа перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Активная фаза поисков завершилась 12 октября. В операции участвовали более 1,5 тыс. человек из разных регионов страны. В конце октября работу осложнили снегопады и сильный ветер.

Поиски возобновили 17 ноября. В краевом подразделении уточняли, что специалисты осмотрели все ходы и три грота в найденной пещере, но признаков пребывания семьи там не обнаружили. В ведомстве добавили, что поисковые работы продолжатся.

