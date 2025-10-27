На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Краснодара была задержана и пропала после поездки к бабушке в Херсон

«Осторожно, новости»: жена россиянина исчезла после визита к бабушке на Украину
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Уроженку Украины, имеющую гражданство РФ, задержали российские власти после визита к пожилой родственнице. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказал ее муж, Юрий, который уже третий месяц ищет жену.

После начала СВО супруги заняли пророссийскую позицию и переехали в Краснодар вместе с сыном в конце 2022 года, когда армия РФ покинула Херсон. В июне этого года Наталья отправилась на родину, чтобы навестить бабушку, которой предстояла операция. Она въехала в город через территорию Украины, а 3 августа возвращалась домой и была остановлена в аэропорту Сочи.

Женщина смогла связаться с мужем и заявила, что силовики забрали у нее телефон, банковские карты и «просили признаться в том, чего она не делала». Тогда Юрию сообщили об аресте жены на 11 суток по ст. 18.7 КоАП РФ («Неповиновение законному требованию военнослужащего»). Однако прошло уже почти три месяца, а местонахождение Натальи остается неизвестным. По некоторым данным, женщину задержали «для проведения оперативно-следственных мероприятий» сотрудники ФСБ, однако в пресс-службе ведомства отрицают эту информацию.

Муж написал заявление о пропаже Натальи, но правоохранители не объявили ее в розыск, так как она сама якобы стала фигуранткой уголовного дела. Тем не менее в СК сообщили, что ее освободили «по истечении срока наказания». Юрий надеется разыскать жену и собирается нанять ей адвоката, «если она в чем-то виновна». Дома Наталью ждет ребенок.

Ранее украинку, которая переводила деньги в поддержку ВСУ, осудили за госизмену.

