В Кузбассе животные умирают из-за токсичной «соли» для дорог

В Топкинском районе животные умирают возле трасс из-за дорожных химикатов
Depositphotos

В Топкинском районе Кемеровской области местные жители бьют тревогу из-за дорожных реагентов, которые, вероятно, стали причиной массовой смерти диких и домашних животных возле трасс, сообщает Telegram-канал Открытый город.

«Дикие животные умирают прямо рядом с дорогами, косули, лоси и другие. Они выходят поесть соль, но на дорогах она идет с какими-то химическими элементами, которые, вероятно, не соответствуют стандартам», — говорится в посте.

Поясняется, что сначала отравленные звери «находятся как в тумане», после чего падают замертво. По словам очевидцев, дорожные службы скрывают трупы снегом.

«Местные жители бьют тревогу. Кто обслуживает дороги и чем, нам пока неизвестно», — говорится в материале.

Также к публикации было приложено видео с телами животных, снятое у трассы Топки - Верх-Падунский.

До этого доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала «Газете.Ru» , что даже в городах дорожные реагенты для борьбы с наледью могут стать причиной, по которой собаки во время прогулки испытывают дискомфорт и поджимают лапы. Контакт с химикатами вызывает раздражение, а иногда даже химические ожоги у животных. Ветврач порекомендовала обрабатывать подушечки лап специальным воском или бальзамом, чтобы снизить негативное воздействие «солей».

Ранее ветеринар объяснила, как спасти собаку от догхантеров.

