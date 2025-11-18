На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо заболевание, которое может повысить риск смерти от рака в 35 раз

JH: ожирение печени может повысить риск смерти от рака в 35 раз
true
true
true
close
vims.ac.in

Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что у людей с неалкогольным жировым гепатозом риск раннего ухода из жизни повышен в два раза. При этом в число причин высокой смертности входят не только патологии печени. Результаты крупного исследования опубликованы в Journal of Hepatology (JH).

Ученые проанализировали данные о здоровье более чем 13 тысяч пациентов с подтвержденным жировым гепатозом в период с 2002 по 2020 год. Это заболевание связано с избыточным накоплением жира в печени — оно способно приводить к тяжелым осложнениям, включая цирроз и рак.

Анализ показал, что общая смертность среди людей с ожирением печени за годы наблюдения была почти вдвое выше, чем в общей популяции. Относительный риск летального исхода от рака в первой группе при этом оказался в 35 раз выше. Ранее исследования показали: у части пациентов ожирение печени прогрессирует до фиброза, цирроза и, соответственно, резко повышает вероятность гепатоцеллюлярной карциномы.

Результаты также показали, что повышенный риск ранней смерти при неалкогольном жировом гепатозе связан не только с раком и самим заболеванием. Так, среди людей с ожирением печени смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивалась на 54%, а от рака, не связанного с печенью, — на 47%. Кроме того, было зафиксировано увеличение смертности от инфекций, болезней органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, эндокринных нарушений и внешних причин.

Как подчеркивает соавтор исследования Аксель Вестер, на ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, поэтому многие пациенты не сразу узнают о проблеме. Комплексное наблюдение и раннее вмешательство могут существенно улучшить прогноз. Специалисты также отмечают, что снизить риск развития жировой болезни печени помогают здоровое питание, регулярная физическая активность и контроль факторов риска (таких как диабет).

Ранее россиянам рассказали, сколько лет жизни может отобрать диабет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами