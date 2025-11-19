Забытый пакет парализовал работу российской больницы

Из больницы в Новосибирске эвакуировали пациентов после обнаружения подозрительного пакета. Об этом пишет местный портал Ngs.ru.

По словам очевидца, потенциально опасную находку заметили возле одного из кабинетов в медучреждении. Она и стала причиной тревоги. Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что предметов, угрожающих жизни и здоровью медперсонала и пациентов, обнаружено не было. По всей видимости, пакет оставил кто-то из посетителей или персонала.

До этого в Первоуральске задержали мужчину, который заперся в квартире, взяв в заложники свою сожительницу. По данным Telegram-канала SHOT, злоумышленник также угрожал взорвать дом, однако никаких конкретных требований он выдвигать не стал. На всякий случай жильцов эвакуировали из здания.

После этого сотрудники правоохранительных органов взяли квартиру, в которой находился злоумышленник, штурмом. Одна из местных жительниц рассказала «Газете.Ru», что в ходе подготовки к штурму никто из проживающих не мог попасть домой.

В ходе операции никто не пострадал. В данный момент мотивы злоумышленника выясняются.

Ранее в Орехово-Зуево 30 человек эвакуировали из загоревшегося вагона электрички.