Депутат призвал запретить маркетплейсам продавать мопеды под видом велосипедов

Депутат Цивилев заявил, что нужно запретить маркетплейсам выдавать мопеды за СИМ

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев призвал ограничить продажу мопедов под видом велосипедов на маркетплейсах, отметив, что сейчас совершить такую покупку может любой подросток, который потом поедет без прав и не будет соблюдать правила дорожного движения (ПДД). Соответствующее обращение депутат направил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщила «Парламентская газета».

Депутат отметил, что продавцы намеренно вводят покупателей в заблуждение, продавая под видом электровелосипедов другие транспортные средства, мощность которых составляет 500-1500 ватт, а максимальная скорость достигает 60 километров в час. Он добавил, что сейчас таким товарам даже посвящены отельные разделы в интернет-магазинах.

«Из-за недобросовестных продавцов покупатели, в том числе несовершеннолетние, приобретают их и выезжают на улицы, не подозревая, что фактически управляют транспортным средством, требующим наличия прав. Подобные действия создают реальную угрозу безопасности дорожного движения», — сказал парламентарий.

Цивилев призвал провести массовые внеплановые проверки маркетплейсов и онлайн-платформ, чтобы выявить факты введения потребителей в заблуждение при продаже электротранспорта.

Депутаты «Новых людей» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым до этого внесли инициативу в Госдуму, согласно которой курьерам на электросамокатах и электровелосипедах следует запретить передвигаться по тротуарам, так как это опасно для пешеходов. Отмечается, что в России наблюдается рост числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

