Подросток из Пермского края стал фигурантом дела о теракте

В Пермском крае задержали 18-летнего жителя Краснокамска, подозреваемого в совершении террористического акта. Об этом сообщило следственное управление СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, вечером 5 марта 2025 года юноша, который на тот момент не достиг совершеннолетия, поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском округе. Следствие установило, что он действовал с целью дестабилизировать работу органов власти, используя горючую смесь. В результате около 50 домов в садоводческом кооперативе временно остались без электроснабжения — его восстановили на следующий день.

Следователи выяснили, что незадолго до инцидента с подростком в одном из мессенджеров связался неизвестный. Он предложил выполнить противоправное задание за вознаграждение. Подозреваемый согласился, обливал объект бензином и поджег его с помощью зажигалки.

Личность молодого человека оперативно установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю совместно с отделом МВД «Краснокамский». Юношу задержали по ст. 91 УПК РФ, суду направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

На месте происшествия провели следственные действия, изъяли важные для дела материалы. Также по делу допрашиваются свидетели и назначили необходимые экспертизы.

В СК напомнили, что террористические преступления предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и предостерегли от участия в подобных деяниях под воздействием обещаний денег или давления извне.

Ранее в Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в подготовке диверсии.