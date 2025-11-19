На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросток из Пермского края стал фигурантом дела о теракте

СК: в Пермском крае 18-летний юноша ради денег сжег трансформаторную подстанцию
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае задержали 18-летнего жителя Краснокамска, подозреваемого в совершении террористического акта. Об этом сообщило следственное управление СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, вечером 5 марта 2025 года юноша, который на тот момент не достиг совершеннолетия, поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском округе. Следствие установило, что он действовал с целью дестабилизировать работу органов власти, используя горючую смесь. В результате около 50 домов в садоводческом кооперативе временно остались без электроснабжения — его восстановили на следующий день.

Следователи выяснили, что незадолго до инцидента с подростком в одном из мессенджеров связался неизвестный. Он предложил выполнить противоправное задание за вознаграждение. Подозреваемый согласился, обливал объект бензином и поджег его с помощью зажигалки.

Личность молодого человека оперативно установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю совместно с отделом МВД «Краснокамский». Юношу задержали по ст. 91 УПК РФ, суду направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

На месте происшествия провели следственные действия, изъяли важные для дела материалы. Также по делу допрашиваются свидетели и назначили необходимые экспертизы.

В СК напомнили, что террористические преступления предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и предостерегли от участия в подобных деяниях под воздействием обещаний денег или давления извне.

Ранее в Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в подготовке диверсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами