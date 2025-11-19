На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в подготовке диверсии

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии по подозрению в шпионаже
ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсионных действий и государственной измене. Об этом сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

По информации силовиков, 34-летний мужчина, находясь на территории Украины, вступил в контакт с представителями украинских спецслужб и по их указаниям въехал на территорию России для организации диверсии в регионе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии, государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого сотрудники ФСБ задержали россиянина за попытку поджога АЗС на Камчатке. По предварительной информации, мужчина действовал под влиянием мошенников. С ним связались неизвестные, представились сотрудниками силового ведомства и убедили его, что деньги с его счетов переведены на Украину.

Ранее ФСБ опубликовала видео допроса двух украинских шпионок.

