Российский школьник получил ожоги, разжигая печь бензином

В Пермском крае 15-летний подросток пострадал во время розжига печи. Об этом сообщает МЧС Пермского края.

Инцидент произошел в селе Дуброво Оханского муниципального округа. Подросток находился один в гараже и решил разжечь печь. Для этого он использовал бензин, однако его пары внезапно вспыхнули.

В результате происшествия школьник получил ожоги. Подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого в Москве подросток принес пиротехнику в колледж и получил ожог. В учебное учреждение в срочном порядке выхвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего ученика госпитализировали. Глава образовательного учреждения добавила, что внутри колледжа проведут внутреннее расследование, по итогам которого студента отчислят.

Ранее россиянка получила жуткие ожоги, запнувшись о котенка.