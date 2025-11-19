Ученые обнаружили доказательства того, что неандертальцы целовались 50 тысяч лет назад

Ученые обнаружили доказательства того, что древние люди и неандертальцы целовались 50 тысяч лет назад, пишет Daily Mail.

Международная группа исследователей из Оксфордского университета и Флоридского технологического института обнаружила первые убедительные доказательства того, что практика поцелуев между людьми имеет глубокие эволюционные корни и была распространена уже у неандертальцев около 50 тысяч лет назад.

Это открытие проливает свет на интимные детали взаимоотношений между нашими видами. Ранее было известно, что Homo sapiens и неандертальцы скрещивались, о чем свидетельствуют следы неандертальской ДНК в геноме современного человека. Однако до сих пор не было ясно, сопровождались ли их сексуальные контакты такой формой близости, как поцелуи.

Чтобы разгадать эту «эволюционную загадку», ученые обратились к изучению поведения человекообразных обезьян — шимпанзе, бонобо и орангутанов, которые также практикуют поцелуи. Используя сложное байесовское моделирование для анализа эволюционных ветвей, исследователи смогли определить, что эта поведенческая черта появилась у общих предков гоминидов уже 16–21 миллион лет назад. Моделирование также показало, что неандертальцы, как одна из ветвей этого древа, с высокой вероятностью унаследовали эту практику.

«Это первый шаг к пониманию того, является ли поцелуй врожденным эволюционным поведением или же культурным изобретением», — пояснила автор исследования Кэтрин Талбот из Флоридского технологического института.

Хотя эволюционная цель поцелуя до конца не ясна — он повышает риск передачи болезней, не предлагая очевидных преимуществ для выживания, — он прочно закрепился в поведении. Как предполагают некоторые ученые, его истоки могут лежать в груминге — гигиеническом обычае приматов очищать шерсть сородичей от паразитов, который со временем приобрел социальный и сексуальный подтекст.

