На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили доказательства того, что неандертальцы целовались 50 тысяч лет назад

Daily Mail: неандертальцы практиковали поцелуи 50 тыс. лет назад
true
true
true
close
rmo.nl" class="item-image" loading="lazy">
rmo.nl

Ученые обнаружили доказательства того, что древние люди и неандертальцы целовались 50 тысяч лет назад, пишет Daily Mail.

Международная группа исследователей из Оксфордского университета и Флоридского технологического института обнаружила первые убедительные доказательства того, что практика поцелуев между людьми имеет глубокие эволюционные корни и была распространена уже у неандертальцев около 50 тысяч лет назад.

Это открытие проливает свет на интимные детали взаимоотношений между нашими видами. Ранее было известно, что Homo sapiens и неандертальцы скрещивались, о чем свидетельствуют следы неандертальской ДНК в геноме современного человека. Однако до сих пор не было ясно, сопровождались ли их сексуальные контакты такой формой близости, как поцелуи.

Чтобы разгадать эту «эволюционную загадку», ученые обратились к изучению поведения человекообразных обезьян — шимпанзе, бонобо и орангутанов, которые также практикуют поцелуи. Используя сложное байесовское моделирование для анализа эволюционных ветвей, исследователи смогли определить, что эта поведенческая черта появилась у общих предков гоминидов уже 16–21 миллион лет назад. Моделирование также показало, что неандертальцы, как одна из ветвей этого древа, с высокой вероятностью унаследовали эту практику.

«Это первый шаг к пониманию того, является ли поцелуй врожденным эволюционным поведением или же культурным изобретением», — пояснила автор исследования Кэтрин Талбот из Флоридского технологического института.

Хотя эволюционная цель поцелуя до конца не ясна — он повышает риск передачи болезней, не предлагая очевидных преимуществ для выживания, — он прочно закрепился в поведении. Как предполагают некоторые ученые, его истоки могут лежать в груминге — гигиеническом обычае приматов очищать шерсть сородичей от паразитов, который со временем приобрел социальный и сексуальный подтекст.

Ранее в Германии нашли человеческие следы возрастом 300 тысяч лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами