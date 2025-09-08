В Германии нашли человеческие следы возрастом 300 тысяч лет

Международная группа ученых под руководством Тюбингенского университета обнаружила в Нижней Саксонии (Германия) окаменелые следы древних людей возрастом 300 тысяч лет. Результаты исследования опубликованы в издании Popular Mechanics.

Анализ показал, что отпечатки ступней были оставлены представителями Homo heidelbergensis. Этот ископаемый вид людей (также известный как гейдельбергский человек) представлял собой промежуточный вид в эволюции человека. Homo heidelbergensis существовал в Европе и Африке около 700-200 тысяч лет назад и считался предком неандертальцев.

Следы древних людей обнаружили около древнего озера, окруженного березовыми и сосновыми лесами. Ученые предположили, что в этой области жили не только взрослые, но и дети — об этом свидетельствовали другие отпечатки ступней меньшего размера.

По мнению специалистов, это указывает на то, что к водоему приходили целые семьи, а не только группы охотников. Такой вывод помогает лучше понять социальную организацию и повседневные привычки этого вымершего вида человека.

Не менее значимой частью открытия стали следы животных. Рядом с человеческими отпечатками сохранились следы лап древних слонов Palaeoloxodon antiquus, вес которых достигал 13 тонн, а также плейстоценовых носорогов. Ученые считают, что люди могли вступать в косвенные взаимодействия с этими животными, разделяя с ними природные ресурсы.

