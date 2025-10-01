Россиянин нашел чужую банковскую карту и на деньги с нее угостил прохожих шаурмой

На Урале мужчина угостил прохожих шаурмой на деньги с чужой банковской карты

На Урале местный житель нашел чужую банковскую карту и на деньги с нее угостил прохожих шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в конце мая на улице Суворова в городе Каменске-Уральском. Пьяный мужчина нашел чужую банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Используя карту, он приобрел несколько блоков сигарет, алкоголь, а также большое количество шаурмы и хот-догов, которыми угостил случайных прохожих.

В результате незаконных действий владелице карты был причинен ущерб на сумму свыше 10 тысяч рублей. Личность преступника была установлена по данным камер наблюдения и информации о покупках.

Красногорский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Подсудимый полностью признал вину и возместил ущерб потерпевшей. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Ранее россиян предупредили об опасности шаурмы летом.