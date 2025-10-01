На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин нашел чужую банковскую карту и на деньги с нее угостил прохожих шаурмой

На Урале мужчина угостил прохожих шаурмой на деньги с чужой банковской карты
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

На Урале местный житель нашел чужую банковскую карту и на деньги с нее угостил прохожих шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в конце мая на улице Суворова в городе Каменске-Уральском. Пьяный мужчина нашел чужую банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Используя карту, он приобрел несколько блоков сигарет, алкоголь, а также большое количество шаурмы и хот-догов, которыми угостил случайных прохожих.

В результате незаконных действий владелице карты был причинен ущерб на сумму свыше 10 тысяч рублей. Личность преступника была установлена по данным камер наблюдения и информации о покупках.

Красногорский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Подсудимый полностью признал вину и возместил ущерб потерпевшей. Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Ранее россиян предупредили об опасности шаурмы летом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами