У побережья Флориды создадут крупнейший искусственный риф из лайнера

Туристическая некоммерческая организация Visit Pensacola выделит $1,5 млн, чтобы затопить пассажирский лайнер United States у побережья американского штата Флорида чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Visit Pensacola <...> согласилась выделить $1,5 млн в качестве финансирования [проекта по созданию рифа]. <...> Из них $1 млн будет потрачен на покупку, подготовку, транспортировку и размещение судна. Оставшиеся $500 тыс. пойдут на пятилетнее партнерство с [руководством пляжей] Дестин и Форт-Уолтон, чтобы обеспечить рекламу размещения [судна] и долгосрочный поток туристов», — сообщает телеканал.

Как отмечается, судно будет затоплено на глубине 55 метров, однако его размеры так велики, что верхние палубы будут выступать над уровнем воды примерно на 18 метров.

Пассажирский лайнер United States установил рекорд скорости в Атлантическом океане во время своего первого рейса в 1952 году — около 67 км/ч. Судно пересекло океан за 3 дня, 10 часов и 40 минут. Длина лайнера составляет примерно 305 метров. Однако он оставался слишком медленным по сравнению с реактивными самолетами, и в 1969 году был списан с флота. После смены нескольких владельцев, с 1996 года лайнер стоял заброшенным в Филадельфии. Некоммерческая организация SS United States Conservancy несколько лет назад выкупила корабль и планировала превратить его в действующий музей.

