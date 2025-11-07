На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Отпуск мечты» на круизном лайнере закончился для пары укусами десятков клопов

Постельные клопы атаковали супружескую пару на круизном лайнере Horizon
Ceri Breeze/Shutterstock/FOTODOM

Пара из США, желавшая провести «отпуск мечты» на круизном лайнере Horizon, подверглась атаке постельных клопов. Об этом сообщает The New York Post.

Поездка состоялась в феврале 2025, но об обстоятельствах неудачного отдыха стало СМИ стало известно только сейчас. Супруги Кэтрин Шокли и Уильям Мейкок выбрали для отдыха лайнер одной из крупнейших круизных компаний Carnival Cruise Line. После первой ночи в каюте пара проснулась с жуткими укусами на ногах и зудом. Они обследовали свои кровати и, по их словам, обнаружили постельных клопов на разных стадиях развития. На вторую ночь ситуация повторилась, поэтому пассажиры обратились к персоналу, но якобы не встретили понимания.

Мужчина и женщина утверждают, что насекомые оставили не менее тридцати укусов.

По возвращению из плавания разочарованные отдыхом туристы подали на компанию иск.

Ранее сотрудников офиса Google в Нью-Йорке отправили на удаленку из-за нашествия клопов.

