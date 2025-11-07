«Отпуск мечты» на круизном лайнере закончился для пары укусами десятков клопов

Пара из США, желавшая провести «отпуск мечты» на круизном лайнере Horizon, подверглась атаке постельных клопов. Об этом сообщает The New York Post.

Поездка состоялась в феврале 2025, но об обстоятельствах неудачного отдыха стало СМИ стало известно только сейчас. Супруги Кэтрин Шокли и Уильям Мейкок выбрали для отдыха лайнер одной из крупнейших круизных компаний Carnival Cruise Line. После первой ночи в каюте пара проснулась с жуткими укусами на ногах и зудом. Они обследовали свои кровати и, по их словам, обнаружили постельных клопов на разных стадиях развития. На вторую ночь ситуация повторилась, поэтому пассажиры обратились к персоналу, но якобы не встретили понимания.

Мужчина и женщина утверждают, что насекомые оставили не менее тридцати укусов.

По возвращению из плавания разочарованные отдыхом туристы подали на компанию иск.

Ранее сотрудников офиса Google в Нью-Йорке отправили на удаленку из-за нашествия клопов.