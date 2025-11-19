На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве юноша засунул в задний проход электрощетку и попал в больницу

В Москве врачи спасли юношу, в заднем проходе которого застряла зубная щетка
Freepik.com

Житель Москвы оказался в больнице после экспериментов с электрической зубной щеткой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

19-летний молодой человек включил устройство и решил вставить в задний проход стороной, на которой нет насадки. В какой-то момент щетка застряла, а насадка оторвалась.

Изначально москвич терпел, так как ему было стыдно признаться в произошедшем. Однако спустя некоторое время он почувствовал сильную боль, поэтому обратился к медикам.

«Вибрирующего пациента привезли в больницу и извлекли щетку. Та была хорошо заряжена и продолжала работать даже после», – говорится в публикации.

Специалистам удалось стабилизировать состояние юноши, от нахождения в больнице он отказался. Пациенту предстоит лечение.

До этого в Ленобласти 21-летний мужчина три дня ходил с дезодорантом в заднем проходе. Он просунул туда предмет ради развлечения, но тот застрял. К моменту, когда молодой человек обратился к медикам, у него уже был некроз тканей. Пациенту ампутировали кишку.

Ранее уфимец решил проверить мощность пылесоса задним проходом и попал в больницу.

