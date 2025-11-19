В Петербурге храмам разрешат нарушать тишину по утрам

В Петербурге православным храмам разрешат звонить в колокола по утрам

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли закон, который разрешает христианским храмам звонить в колокола по утрам в выходные и праздничные дни. Об этом сообщает KP.ru.

Инициаторы законопроекта пояснили, что колокольный звон является неотъемлемой частью богослужения и призывает верующих к молитве. Депутат Павел Крупник обратил внимание, что звон позволителен только с 8:00 до 12:00 в воскресенье.

Депутат Александр Шишлов не поддержал это предложение и предположил, что новые правила могут ущемлять права неверующих жителей северной столицы.

«Почему вы уважаете чувства верующих, но не уважаете тех, кто не соблюдает обряды?» — задался вопросом парламентарий.

«За» законопроект проголосовали 40 депутатов ЗакСа, воздержался один, а «против» высказались трое.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о защите религиозных символов от искажения в медиасфере.