На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге храмам разрешат нарушать тишину по утрам

В Петербурге православным храмам разрешат звонить в колокола по утрам
true
true
true
close
Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли закон, который разрешает христианским храмам звонить в колокола по утрам в выходные и праздничные дни. Об этом сообщает KP.ru.

Инициаторы законопроекта пояснили, что колокольный звон является неотъемлемой частью богослужения и призывает верующих к молитве. Депутат Павел Крупник обратил внимание, что звон позволителен только с 8:00 до 12:00 в воскресенье.

Депутат Александр Шишлов не поддержал это предложение и предположил, что новые правила могут ущемлять права неверующих жителей северной столицы.

«Почему вы уважаете чувства верующих, но не уважаете тех, кто не соблюдает обряды?» — задался вопросом парламентарий.

«За» законопроект проголосовали 40 депутатов ЗакСа, воздержался один, а «против» высказались трое.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о защите религиозных символов от искажения в медиасфере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами