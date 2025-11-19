Патриарх Кирилл отреагировал на изображение крестов на гитлеровских танках

Кресты на танках гитлеровцев, преследовавших демонические цели во время нападения на Советский Союз, являются кощунством. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).

По его словам, «гитлеровцы преследовали откровенно демонические цели»: они хотели истребить одни народы, а другие превратить в рабов.

«И то, что эти цели прикрывались христианской символикой, – крестом, в том числе и на танках, – сугубое кощунство», — заявил патриарх.

17-й Всемирный русский народный собор проходит в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя два дня - 18 и 19 ноября. В этом году тема собора — «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг».

ВРНС — российский общественный форум, который практически ежегодно проходит с 1993 года. Первый глава собора — патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора стал патриарх Кирилл.

10 ноября в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что с февраля 2022 года на Украине заведено более 200 уголовных дел против священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее в ООН выразили беспокойство из-за гонений на православие на Украине.