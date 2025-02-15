Петербуржец рассказал об изнасиловании 13-летней дочери ее сводным братом

Петербуржец обвинил пасынка в изнасиловании сводной сестры. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказал мужчина, инцидент произошел прошлым летом, но в полицию он обратился только сейчас. По его словам, его дочь тогда отправилась в Краснодарский край.

Во время отдыха 16-летний сводный брат надругался над 13-летней дочерью петербуржца. О деталях произошедшего не сообщается. Известно, что молодой человек является сыном жены мужчины.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранительные органы.

До этого в Екатеринбурге патологоанатома обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка. По данным местных изданий, медик увлекался кришнаизмом и стал духовным наставником.

В какой-то момент он стал переписываться с дочерью прихожан, позже они встретились. Мужчина вывез девочку за город и надругался, таким образом, якобы проводя обряд «бракосочетания». Гуру грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в США полицейский подвез и совратил студентку в автомобиле и кампусе.