Женщина выиграла $100 тысяч благодаря ChatGPT

UPI: американка доверилась ChatGPT и выиграла в лотерею $100 тысяч
Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женщина из США доверилась чат-боту ChatGPT и выиграла в лотерею $100 тысяч, пишет UPI.

Тэмми Карви из Мичигана решила доверить удачу искусственному интеллекту — и не прогадала. Женщина попросила ChatGPT подобрать для нее набор чисел для игры в лотерею, и именно они принесли ей приз в $100 тысяч.

«Я просто попросила ChatGPT предложить комбинацию номеров. Ввела их в билет — и вот результат!», — прокомментировала она.

Женщина добавила, что сначала подумала, что выиграла $50 тысяч, а потом перепроверила итоги розыгрыша и увидела сумму вдвое больше.

«Мы с мужем были в полном шоке», — рассказала победительница.

Карви планирует использовать деньги, чтобы погасить ипотеку и пополнить сбережения.

По словам представителей лотереи, это первый зарегистрированный случай, когда участник открыто признался, что использовал искусственный интеллект для выбора выигрышной комбинации.

Ранее женщина убралась в шкафу и выиграла $100 тысяч.

