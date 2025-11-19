Мать и дочь из Нижнего Новгорода «задекларировали» у мошенников почти 85 млн рублей

В Нижнем Новгороде мать и дочь отдали мошенникам почти 85 млн рублей

В Нижнем Новгороде мать и дочь стали жертвами мошенников, передав им почти 85 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В беседе с местными жительницами аферисты заявили, что те якобы финансируют недружественную страну, поэтому им необходимо задекларировать все ценности.

В течение нескольких дней женщины передавали курьерам посылки в сквере на Алексеевской улице. Среди ценностей – золотые и инвестиционные монеты, золото в слитках, миллионные сбережения и валюта.

«Кроме того, потерпевшие два раза переводили на счета 6 600 000 рублей и 1 100 000. Общий ущерб составил 84 970 000 рублей», – говорится в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливают личности причастных к схеме лиц.

Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что не стоит общаться с незнакомцами, которые звонят с подозрительных номеров.

