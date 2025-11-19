На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать и дочь из Нижнего Новгорода «задекларировали» у мошенников почти 85 млн рублей

В Нижнем Новгороде мать и дочь отдали мошенникам почти 85 млн рублей
true
true
true
close
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде мать и дочь стали жертвами мошенников, передав им почти 85 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В беседе с местными жительницами аферисты заявили, что те якобы финансируют недружественную страну, поэтому им необходимо задекларировать все ценности.

В течение нескольких дней женщины передавали курьерам посылки в сквере на Алексеевской улице. Среди ценностей – золотые и инвестиционные монеты, золото в слитках, миллионные сбережения и валюта.

«Кроме того, потерпевшие два раза переводили на счета 6 600 000 рублей и 1 100 000. Общий ущерб составил 84 970 000 рублей», – говорится в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливают личности причастных к схеме лиц.

Сотрудники правоохранительных органов напомнили, что не стоит общаться с незнакомцами, которые звонят с подозрительных номеров.

Ранее риелтор купил квартиру у жертвы мошенников и остался без жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами