На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как на самом деле работают жиросжигатели

Врач Соломатина: жиросжигатели могут лишь немного упростить процесс похудения
true
true
true
close
Shutterstock

БАДы-жиросжигатели не являются волшебной таблеткой от лишнего веса, а могут лишь незначительно упростить процесс похудения, путем увеличения температуры тела, улучшения кровообращения и переноса жирных кислот в митохондрии. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя рост продаж этих добавок в России.

«Рынок жиросжигателей будет расти, потому что население полнеет и набирает лишний вес. Все хотят найти волшебную палочку, которая помогла бы решить все проблемы. Тут точно так же, но нужно понимать, что БАДы сами по себе могут лишь незначительно облегчить процесс похудения», — сказала специалист.

Она подчеркнула, что избавиться от лишнего веса без физических нагрузок не получится.

Как сообщил накануне Telegram-канал Baza, в России зафиксирован стремительный рост интереса к средствам для снижения веса.

По данным издания, продажи жиросжигателей за год выросли примерно в 2,5 тысячи раз. Авторы отмечают, что биологически активные добавки теперь можно встретить в каждом десятом аптечном чеке. При этом значительная часть покупок происходит через маркетплейсы — их доля составляет более трети всех продаж.

Ранее врач рассказала, какие БАДы и витамины опасно принимать без назначения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами