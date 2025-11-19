Врач объяснила, как на самом деле работают жиросжигатели

БАДы-жиросжигатели не являются волшебной таблеткой от лишнего веса, а могут лишь незначительно упростить процесс похудения, путем увеличения температуры тела, улучшения кровообращения и переноса жирных кислот в митохондрии. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя рост продаж этих добавок в России.

«Рынок жиросжигателей будет расти, потому что население полнеет и набирает лишний вес. Все хотят найти волшебную палочку, которая помогла бы решить все проблемы. Тут точно так же, но нужно понимать, что БАДы сами по себе могут лишь незначительно облегчить процесс похудения», — сказала специалист.

Она подчеркнула, что избавиться от лишнего веса без физических нагрузок не получится.

Как сообщил накануне Telegram-канал Baza, в России зафиксирован стремительный рост интереса к средствам для снижения веса.

По данным издания, продажи жиросжигателей за год выросли примерно в 2,5 тысячи раз. Авторы отмечают, что биологически активные добавки теперь можно встретить в каждом десятом аптечном чеке. При этом значительная часть покупок происходит через маркетплейсы — их доля составляет более трети всех продаж.

Ранее врач рассказала, какие БАДы и витамины опасно принимать без назначения.