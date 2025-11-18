Россияне стали активнее пытаться похудеть

Baza: продажи жиросжигателей в России за год взлетели в 2,5 тысячи раз

В России зафиксирован стремительный рост интереса к средствам для снижения веса. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Продажи жиросжигателей за год выросли примерно в 2,5 тысячи раз, сообщает канал. Авторы отмечают, что биологически активные добавки теперь можно встретить в каждом десятом аптечном чеке. При этом значительная часть покупок происходит через маркетплейсы — их доля составляет более трети всех продаж.

Россияне особенно активно приобретают жиросжигатели. По сравнению с прошлым годом спрос на них вырос на 92%. Наибольшую популярность завоевали Оземпик и его аналоги. В аптеках спрос на оригинальный препарат увеличился в пять раз, а упрощенные версии, доступные онлайн, покупают в 2,5 тысячи раз чаще, чем годом ранее.

Эксперты «Платформы ОФД» связывают такой рост интереса с агрессивной маркетинговой кампанией производителей и растущим вниманием потребителей к своему здоровью и здоровому образу жизни.

