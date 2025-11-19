В Дубае появился самый дорогой кофе в истории по цене 80 тысяч рублей за чашку

The Independent: в дубайском кафе подают кофе за 80 тысяч рублей за чашку

В меню кафе Julith Coffee в Дубае появился редкий кофе стоимостью 3600 дирхамов (80 тысяч рублей) за чашку. Об этом сообщило издание The Independent.

Отмечается, что этот напиток готовят из кофейных зерен редкого сорта Geisha линии Nido 7, выращенного на склонах неприступного вулкана Бару в западной Панаме. Каждая партия дает лишь несколько килограммов зерен за урожай.

Julith Coffee сумел выкупить 20 кг Nido 7 на аукционе в Панаме. Несмотря на высокую цену, за лот шла ожесточенная борьба. По данным издания, зерна редкого сорта хотели приобрести сотни покупателей, цена после 549 ставок достигла 2,2 млн дирхамов (49 млн рублей). Это сделало Nido 7 самой дорогой партией кофе в истории.

В дубайском заведении планируют приготовить около 400 чашек напитка. Одну из них уже зарезервировали для эмира Дубая — шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.

До этого издание The Independent рассказывало об исследовании ученых из Университета Тулейн (США), которое показало, что время суток, когда человек пьет кофе, может существенно влиять на его пользу для здоровья. Как оказалось, утренние кофеманы живут дольше, чем те, кто пьет кофе в течение всего дня, поскольку риск проблем с сердечно-сосудистой системой у них на 31% ниже. Кроме того, многие, кто пьет кофе весь день, страдают от нарушений сна.

