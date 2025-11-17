Стало известно, в какое время надо пить кофе, чтобы дольше жить

Independent: кофе по утрам полезнее, чем в течение всего дня

Новое исследование показало, что время суток, когда человек пьет кофе, может существенно влиять на его пользу для здоровья, пишет Independent.

Ученые из Университета Тулейн (США) наблюдали более 40 тысяч взрослых мужчин и женщин почти десять лет, изучая их образ жизни, питание и здоровье. Участников разделили на две группы: любители утреннего кофе и те, кто пьет кофе в течение всего дня.

Результаты показали, что утренние кофеманы жили дольше, чем те, кто пил кофе в течение всего дня, а риск проблем от сердечно-сосудистых заболеваний у них был на 31% ниже. У людей, которые пили кофе весь день, таких преимуществ не наблюдалось.

Профессор Томас Лушер из Лондона добавил, что «многие, кто пьет кофе весь день, страдают от нарушений сна».

«В целом, доказательства указывают на то, что кофе, особенно утром, скорее всего, полезен. Так что пейте кофе, но делайте это утром», — добавил специалист.

