Стало известно, машины каких цветов птицы чаще метят пометом

В США выяснили, что птицы чаще оставляют помет на коричневых автомобилях
true
true
true
close
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Птицы чаще всего оставляют помет на коричневых, красных и черных автомобилях. Об этом сообщается в исследовании компании Alan's Factory на основе опроса тысячи американских автовладельцев.

«Коричневые, красные и чёрные автомобили привлекали наибольшее нежелательное внимание, в то время как для более светлых цветов, таких как белый и серебристо-серый, оно оказалось ниже», — отмечается в исследовании.

Более половины опрошенных (58%) признались, что птицы метят их автомобили пометом более одного раза в день. При этом у 29% респондентов возникло ощущение, что птицы планомерно нацелились на их транспортное средство. Чаще всего от нападок птиц, оставляющих помет на машинах, страдают владельцы Lexus, Tesla и Dodge.

Ранее в Уфе автовладельцы пожаловались на ворон, обстреливающих автомобили камнями.

