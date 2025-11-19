Глава Рязанской области раскрыл число уничтоженных утром БПЛА над регионом

Утром 19 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, последствия оперативно устранены», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал. В данный момент оценивается материальный ущерб. На месте осуществляют работу оперативные службы.

Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фото и видео с места происшествия.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Воронежской области ракетами ATACMS вопреки запрету США.